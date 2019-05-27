Европарламент обновил предварительные результаты выборов

СЕГОДНЯ 06:12 2019-05-27T06:12:19+03:00

Евроскептики и популисты упрочили свои позиции в ЕП

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Европейский парламент (ЕП) снова обновил предварительные результаты европейских выборов, которые прошли 23-26 мая. Согласно им, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 179 мест, а фракция "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" - 150 мест.

Третьей по количеству депутатов в ЕП, может стать фракция "Альянс либералов и демократов за Европу". Ее голоса позволяют рассчитывать на 107 мандатов. На четвертой позиции "зеленые" с 70 мандатами. У "Европейских консерваторов и реформаторов" 58 депутатских мест.

В сравнении с предыдущими данными, немного выросли проценты голосов у популистских и евроскептических партий: крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест). Вместе они получают на 36 мандатов больше, чем в ЕП 2014-2019 годов, передает Интерфакс.

"Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые" получат 38 мандатов, а вот мест для внефракционных депутатов стало меньше - всего 35.

Всего в 28 странах ЕС избирали 751 европейского депутата. Следующее уточнение запланировано на 9:30 местного времени (10:30 по московскому времени).

ИСТОЧНИК KP.RU