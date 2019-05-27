Европарламент обновил предварительные результаты выборов
Европейский парламент (ЕП) снова обновил предварительные результаты европейских выборов, которые прошли 23-26 мая. Согласно им, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 179 мест, а фракция "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" - 150 мест.
Третьей по количеству депутатов в ЕП, может стать фракция "Альянс либералов и демократов за Европу". Ее голоса позволяют рассчитывать на 107 мандатов. На четвертой позиции "зеленые" с 70 мандатами. У "Европейских консерваторов и реформаторов" 58 депутатских мест.
В сравнении с предыдущими данными, немного выросли проценты голосов у популистских и евроскептических партий: крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест). Вместе они получают на 36 мандатов больше, чем в ЕП 2014-2019 годов, передает Интерфакс.
"Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые" получат 38 мандатов, а вот мест для внефракционных депутатов стало меньше - всего 35.
Всего в 28 странах ЕС избирали 751 европейского депутата. Следующее уточнение запланировано на 9:30 местного времени (10:30 по московскому времени).
ИСТОЧНИК KP.RU