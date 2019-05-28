2019-05-28T12:18:48+03:00
Общество

Фонд дикой природы запустил трансляцию длительностью 450 лет

WWF решил наглядно показать, как медленно разлагается мусор [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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WWF решил показать, как долго разлагается пластикWWF решил показать, как долго разлагается пластикФото: Скриншот с видео
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) нашел способ достучаться до жителей планеты и до властей тех государств, которые до сих пор используют пластик в бытовых целях. Специалисты фонда запустили на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию, показывающую, как в прямом эфире разлагается пластиковая бутылка.

По словам сотрудников WWF, на полное разложение этой бутылочки потребуется около 450 лет. Именно столько и будет длится онлайн-трансляция.

Отмечается, что на сайте акции все неравнодушные могут подписать петицию с требованием остановить загрязнение планеты пластиком. На сегодняшний день эту идею поддержали и уже подписали документ более 500 тысяч человек, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что на сегодня на Земле скопилось более девяти миллиардов тонн пластмассы, шесть из которых являются отходами. При этом около 10% от этого мусора находится в водах мирового океана, отравляя жизнь его обитателей, передает ФАН.

Всемирный фонд дикой природы запустил видеотрансляцию на 450 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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