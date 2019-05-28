«Ростех» и Самарская область подписали соглашение о создании Научно-образовательного центра

СЕГОДНЯ 21:23 2019-05-28T21:23:08+03:00

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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 28 мая подписали соглашение о создании в регионе Научно-образовательного центра. Госкорпорация станет первым индустриальным партнером НОЦ Самарской области. Научный центр объединит ведущие вузы и промышленные предприятия для разработки инновационных проектов и внедрения их в производство. Напомним, задачу создать по всей России 15 научно-образовательных центров мирового уровня поставил Владимир Путин.

- При подборе индустриального партнера мы в первую очередь обратились к «Ростеху». Количество предприятий корпорации, работающих в регионе, и наше тесное сотрудничество, и соглашение, которое действует на сегодняшний день между корпорацией и Самарской областью, создало к этому серьезные предпосылки, — отметил Дмитрий Азаров.

По словам Сергея Чемезова в Самарской области в настоящий момент работают 18 предприятий «Ростеха».

- Для нас важно, чтобы в научно-образовательном центре велась не только подготовка и переподготовка специалистов, но и, самое главное, — создание новых технологий, новых продуктов, которые можно было бы затем реализовывать, производить на предприятиях,- рассказал гендиректор «Ростеха».

Госкорпорация уже внедряет в производство проекты самарских ученых в сфере инновационной медицины. «Ростех» выпускает два тренажера для нейрореабилитации больных с нарушениями двигательных функций. На очереди — запуск в серийное производство первой российской системы хирургической навигации «Автоплан», разработанной СамГМУ.

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных уверен: соглашение с «Ростехом» позволит Самарской области выйти лидеры по созданию высокотехнологичной продукции.

- В регионах создаются разные центры, связанные с объединением науки и промышленности, но такого уровня центр с таким масштабным потенциалом пока я вижу впервые, - отметил Алексей Беспрозванных. - Мы безусловно будем оказывать в этом содействие и совместно реализовывать ту дорожную карту, которая будет подписана совместно между регионом и ГК «Ростех».

ИСТОЧНИК KP.RU