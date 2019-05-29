Рейтинг самых конкурентоспособных стран мира возглавил Сингапур

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-29T06:35:27+03:00

США спустились с первого на третье место, а Россия, как и в прошлом году, заняла 45-е место

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В ночь на среду, 29 мая, Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development) опубликовал свой ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран мира.

Первое место в этом году занял Сингапур. Эксперты объяснили такой выбор созданием в стране высокотехнологичной инфраструктуры и наличием квалифицированной рабочей силы. На второй строчке расположился Гонконг. Отмечается, что этому способствовало внедрение местными властями «благоприятной налоговой политики».

Замыкает тройку лидеров самых конкурентоспособных экономик мира Соединенные Штаты, потерявшие две позиции по сравнению с рейтингом 2018 года. По мнению аналитиков, причиной стали высокие цены на нефть, нестабильность курса доллара и уменьшение экспорта высокотехнологичной продукции.

Наша же страна, как и в прошлом году, расположилась в рейтинге на 45-й строчке. Впереди, на 44-м месте, – потерявшая две позиции Италия, а следом за Россией идут Филиппины, которые поднялись на 46-е место с 50-го.

ИСТОЧНИК KP.RU