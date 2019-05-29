Страны ЕАЭС подписали соглашение о прослеживаемости товаров, ввозимых в Союз

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-29T13:17:00+03:00

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В среду, 29 мая, в казахстанской столице Нур-Султан на заседании Высшего Евразийского экономического совета страны-члены ЕАЭС, подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, а также пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции.

В подписании документа участвовали президенты пяти страны-членов ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Напомним, что заседание Евразийского экономического совета в среду, 29 мая, приурочено к пятилетию ЕАЭС. Будут затронуты вопросы сотрудничества в торговой, экономической, финансовой, промышленной и социальной сферах, цифровой экономике, международной деятельности Союза.

В кулуарах саммита президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александра Лукашенко договорились поручить правительствам двух стран проработать вопросы развития и углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711641" frameborder="0"></iframe> Лидеры пяти стран-членов ЕАЭС встретились в узком составе в Нур-Султане.

ИСТОЧНИК KP.RU