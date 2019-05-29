Страны ЕАЭС подписали соглашение о прослеживаемости товаров, ввозимых в Союз
В среду, 29 мая, в казахстанской столице Нур-Султан на заседании Высшего Евразийского экономического совета страны-члены ЕАЭС, подписали соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Союза, а также пакет документов, касающийся экономики и развития интеграции.
В подписании документа участвовали президенты пяти страны-членов ЕАЭС - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Напомним, что заседание Евразийского экономического совета в среду, 29 мая, приурочено к пятилетию ЕАЭС. Будут затронуты вопросы сотрудничества в торговой, экономической, финансовой, промышленной и социальной сферах, цифровой экономике, международной деятельности Союза.
В кулуарах саммита президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александра Лукашенко договорились поручить правительствам двух стран проработать вопросы развития и углубления интеграции в рамках Союзного государства.
Лидеры пяти стран-членов ЕАЭС встретились в узком составе в Нур-Султане.
ИСТОЧНИК KP.RU