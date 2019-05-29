Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ликвидировали пожар, который возник на корабле украинских Военно-морских сил, пришвартованном возле судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" в Киеве. Ранее предприятие принадлежало бывшему президента страны Петру Порошенко.
«Пожар на пришвартованном корабле на улице Электриков, 29-А в городе Киеве ликвидирован", - говорится в сообщении ГСЧС, опубликованном в "Фейсбуке".
В ведомстве отметили, что по прибытию пожарных было установлено, что на корабле горит трюм. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
По предварительным данным, погибших и травмированных в результате пожара нет. Фото: фейсбук ГСЧС Украины
Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, погибших и травмированных в результате инцидента нет. "К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона", - уточнили в спасительном ведомстве.
Пожар на территории завода ленинская кузня на Рыбальском.
ИСТОЧНИК KP.RU