2019-05-29T14:24:38+03:00
Политика

Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Спасатели локализовали пожар на корабле, который находится на ремонте на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве. Фото: фейсбук ГСЧС УкраиныСпасатели локализовали пожар на корабле, который находится на ремонте на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве. Фото: фейсбук ГСЧС Украины
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Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ликвидировали пожар, который возник на корабле украинских Военно-морских сил, пришвартованном возле судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" в Киеве. Ранее предприятие принадлежало бывшему президента страны Петру Порошенко.

«Пожар на пришвартованном корабле на улице Электриков, 29-А в городе Киеве ликвидирован", - говорится в сообщении ГСЧС, опубликованном в "Фейсбуке".

В ведомстве отметили, что по прибытию пожарных было установлено, что на корабле горит трюм. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

По предварительным данным, погибших и травмированных в результате пожара нет. Фото: фейсбук ГСЧС Украины

По предварительным данным, погибших и травмированных в результате пожара нет. Фото: фейсбук ГСЧС Украины

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, погибших и травмированных в результате инцидента нет. "К тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона", - уточнили в спасительном ведомстве.

Пожар на территории завода ленинская кузня на Рыбальском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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