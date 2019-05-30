2019-05-30T01:31:36+03:00
Спорт

«Челси» победил в финальном матче Лиги Европы

Встреча с «Арсеналом» на стадионе «Олимпийский» в Баку завершилась со счетом 4:1
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лондонский "Челси" во второй раз стал обладателем Лиги ЕвропыЛондонский "Челси" во второй раз стал обладателем Лиги ЕвропыФото: REUTERS
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Встреча двух английских футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» финальном матче Лиги Европы на стадионе «Олимпийский» в Баку завершилась победой лондонской команды с разгромным счетом 4:1. Таким образом, «синие» второй раз стали обладателем Кубка Лиги Европы.

В составе победителей счет на 49-й минуте открыл Оливье Жиру, который ранее играл за «Арсенал», потом мяч в ворота соперников отправили Педро Родригес (60-я минута) и Эден Азар (на 65-й минуте и с пенальти, 72-я). Единственный гол за «канониров» на 69-й минуте матча забил Алекс Ивоби.

Лучшим игроком матча был признан Эден Азар, оформивший дубль и отдавший одну голевую передачу. Оливье Жиру, выступавший за «Арсенал» в 2012 – 2018 годах, стал лучшим бомбардиром турнира: он забил 11 голов. А Педро Родригеса назвали первым футболистом в истории, который забивал голы в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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