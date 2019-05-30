Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Москве

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-30T10:50:37+03:00

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В четверг, 30 мая, в московском аэропорту Шереметьево произошло ЧП. Пассажирский самолет А-320 выполнил аварийную посадку. К нему направили 10 пожарных расчетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711845" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320.

В аэропорт были направлены подразделения МЧС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как стало известно, лайнер вылетел из Шереметьево в Грозный, но из-за неисправности системы пожаротушения экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет встречали на полосе около 10:30 по московскому времени.

Посадка судна прошла штатно, помощь прибывших на место спасателей, к счастью, не потребовалась. На борту самолета находилось 155 пассажиров, никто не пострадал, пишет "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU