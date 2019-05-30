В России увеличилось число пьющих людей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-30T11:31:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал исследование о здоровом образе жизни россиян. Выяснилось, что 59% наших соотечественников следят за своим питанием. На уровне прошлого года осталось число курильщиков. В пристрастии к сигарете признались (как и в 2018) 29% россиян. Причем 16% курильщиков уничтожают по пачке в день.

Печальнее всего выглядит статистика по выпивающим соотечественникам. В прошлом году 40% россиян уверяли, что не пьют. В этом году показатель резко упал. Теперь только 33 % жителей страны могут честно назвать себя не пьющими.

"Выпивают время от времени 67% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев - не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 18% респондентов, среди мужчин – 27% (против 10% среди женщин), а в различных возрастных группах выше всего эта доля среди 35-44–летних (25%)", - сказано в исследовании ВЦИОМ.

Впрочем, на фоне последних исследований проблема не кажется большой. Выяснялось, что даже пиво может быть полезным.

ИСТОЧНИК KP.RU