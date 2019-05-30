Лауреат премии "Мама года" проткнула сердце мужу, чтобы спокойно уйти в бар

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-30T12:35:10+03:00

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Суд британского города Гейтсхэд признал 42-летнюю местную жительницу виновной в непредумышленном убийстве супруга. 45-летний муж встал на пути женщины в бар.

Как выяснилось на суде, ссора возлюбленных произошла в октябре прошлого года. Хелена Карин Атай хотела сходить в бар или магазин за алкоголем. Супруг встал на пути женщины, она разозлилась и нанесла два удара ножом в сердце.

Со слов женщины, она просто оборонялась. Мужчина был зол и несколько раз ударил ее по рукам и ногам, пишет газета Daily Mail.

Ранее Атай была признана одной из газет "Мамой года" за ее кампанию по сбору средств для больной дочери. Женщина смогла собрать 500 тысяч фунтов на лечение. Врачи спасти ребенка не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU