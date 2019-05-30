В Мексике в результате ДТП погибли 20 человек

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-30T13:48:14+03:00

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 20 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Мексике произошло крупное ДТП с большим количеством жертв. В аварию здесь попал пассажирский автобус и грузовик. Водитель больше груза на полной скорости врезался в общественный транспорт, от чего автобус перевернулся и загорелся.

В результате трагедии погибли как минимум 20 человек. Еще 18 получили ранения разной степени тяжести, передает сайт телеканала «Звезда».

Как сообщили в местной полиции, авария произошла из-за того, что у грузового автомобиля отказали тормоза. Из-за этого машина вылетела со своей полосы на встречную и на полной скорости врезалась в автобус. Автобус от удара скатился с дороги, перевернулся и вспыхнул.

Некоторым пассажирам удалось выбраться наружу. В настоящее время все раненые уже госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, пишет «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU