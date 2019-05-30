Совфед поддержит проект закона о приостановлении действия ДРСМД

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-30T16:10:55+03:00

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Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был внесен российским президентом Владимиром Путиным на рассмотрение в Государственную Думу в четверг, 30 мая. Соответствующее заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Совет Федерации после Государственной Думы, как только они рассмотрят, безусловно, поддержит это решение. Это не наш был выбор, но мы были вынуждены в тех условиях, в которые нас поставили, таким образом реагировать», - сказал спикер Совета Федерации.

Напомним, что 2 февраля Москва приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение стало зеркальным ответом на позицию Вашингтона по данному договору. Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому соглашению и в очередной раз обвинил в случившемся Россию, которая якобы нарушают пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU