2019-05-31T08:41:15+03:00
Общество

В 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы с 10 до 8 дней

Решение будет принято 31 мая российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)
Елена АКИМОВА
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Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня. Вместо 10 дней россияне будут отдыхать восемьНовогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня. Вместо 10 дней россияне будут отдыхать восемьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новогодние каникулы в 2020-м году могут сократить с десяти до восьми дней. Судьбу продолжительности отдыха россиян решат в пятницу, 31 мая, на заседании российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Будет рассмотрен проект постановления правительства о переносе праздничных дней.

Трудовой кодекс официально называет нерабочими на Новый год и Рождество только первые восемь дней января, но в последние два года россиянам увеличивают каникулы из-за того, что 30 и 31 декабря приходится на субботу и воскресенье.

В 2019-м конец года выпадает на понедельник-вторник, так что они будут рабочими. А 4 и 5 января (суббота и воскресенье) зачтут россиянам в мае, эти же даты будут выходные.

Дополнительно предлагается установить выходные в честь Дня защитника Отечества, они продлятся с 22 по 25 февраля, а в честь Международного женского дня – с 7 по 9 марта; Праздника Весны и Труда - с 1 по 5 мая, а Дня победы — с 9 по 11 мая.

Еще несколько дней страна будет отдыхать в июне на День России (с 12 по 14 июня), и один выходной предполагается утвердить на День народного единства – 4 ноября.

Если документ будет согласован с профсоюзами и работодателями, то его отправят на подпись премьер-министру, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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