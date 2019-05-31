Россияне попались на продаже наркотиков в Бали

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-31T12:58:26+03:00

В полиции предполагают, что злоумышленники были лишь посредникам в незаконном бизнесе

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Правоохранительные органы Индонезии задержали пять иностранцев по подозрению в наркоторговле. Двух россиян, двух испанцев и американца вылавливали на протяжении четырех дней в курортной зоне острова - городе Кута.

Главарем этой банды был, судя по всему, 33-летний россиянин Никита. Его в полиции называют организатором торговли по телефону. Также попались: 31-летняя россиянка по имени Мария, 31-летний американец Ян, 33-летняя гражданка Испании Лаура и 37-летний испанец Хуан. Последний был управляющим ресторана недалеко от Денпасара. При задержании у злоумышленников нашли 20,18 грамма кокаина и 44,14 грамма марихуаны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы все еще расследуем, как они получили кокаин и марихуану. Мы полагаем, что они являются частью международного синдиката и получили наркотики из-за рубежа", - заявил начальник полиции административного центра Бали города Денпасара Рудди Сетаван.

Отметим, в Индонезии за оборот наркотиков предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Cайт kp.ru рассказывал историю россиянина, который из-за просьбы друга попался с наркотиками в этой стране.

ИСТОЧНИК KP.RU