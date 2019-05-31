Умер кот-зомби из фильма «Кладбище домашних животных»
В США умер кот Лео, который принял участе в съемках фильма «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга. Грустную весть о знаменитом коте-зомби сообщил его хозяин Кирк Джарретт.
Мужчина вел страничку своего знаменитого любимца в соцсети, где выкладывал фото со съемочной площадки, а также обычные домашние кадры. В конце мая мужчина сообщил печальную новость подписчикам — всеобщего любимца не стало 29 числа.
«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. Его человеческая и пушистая семья всегда будут скучать по нему», - цитирует слова Кирка Джарретта сайт телеканала «Звезда».
Пользователи Instagram выразили свои сожаления в связи с кончиной животного, а также оставили в комментариях слова поддержки хозяевам кота.
Напомним, Лео сыграл кота Черча в образе зомби в новом фильме «Кладбище домашних животных», который вышел на экраны в апреле этого года, передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU