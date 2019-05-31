Умер кот-зомби из фильма «Кладбище домашних животных»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-31T13:11:23+03:00

Лео сыграл кота Черча в образе зомби в новом фильме «Кладбище домашних животных» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В США умер кот Лео, который принял участе в съемках фильма «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга. Грустную весть о знаменитом коте-зомби сообщил его хозяин Кирк Джарретт.

Мужчина вел страничку своего знаменитого любимца в соцсети, где выкладывал фото со съемочной площадки, а также обычные домашние кадры. В конце мая мужчина сообщил печальную новость подписчикам — всеобщего любимца не стало 29 числа.

«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. Его человеческая и пушистая семья всегда будут скучать по нему», - цитирует слова Кирка Джарретта сайт телеканала «Звезда».

Пользователи Instagram выразили свои сожаления в связи с кончиной животного, а также оставили в комментариях слова поддержки хозяевам кота.

Напомним, Лео сыграл кота Черча в образе зомби в новом фильме «Кладбище домашних животных», который вышел на экраны в апреле этого года, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU