2019-05-31T14:57:50+03:00
Происшествия

В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека

Преступником оказался 60-летний мужчина, мотивы убийства устанавливаются
Марина ВЕНЦОВА
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В Цюрихе три человека погибли в результате захвата заложниковВ Цюрихе три человека погибли в результате захвата заложниковФото: REUTERS
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Три человека погибли в результате захвата заложников в Цюрихе на севере Швейцарии. Как сообщили в полиции, 60-летний мужчина силой удерживал в жилом помещении двух женщин, спустя некоторое время застрелил их, а потом убил себя.

Инцидент произошел утром в пятницу, 31 мая. О том, что в доме происходит что-то неладное сообщили в полицию соседи, которые услышали призывы о помощи. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия было установлено, что мужчина захватил двух женщин и угрожает их убить.

Три часа полиция, а также прибывший на помощь спецназ, пытались установить контакт с преступником и спасти заложников. Однако переговоры не увенчались успехом, прозвучало несколько выстрелов.

Когда полиция вошла в здание, были обнаружены три человек - все были мертвы. В настоящее время проводится расследование, устанавливается мотив убийства. Жертвами стали женщины 38 и 34 лет, сообщили местные правоохранители.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Швейцарии подросток совершил вооруженное нападение в небольшой коммуне Флумс на северо-востоке страны. Юноша с топором набросился на прохожих, прогуливавшихся в городском сквере. Ранения получили несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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