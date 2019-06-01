Стали известны страны, в которые российские туристы не ездят с детьми
Стали известны страны, в которые российские туристы не ездят с детьми. Плохо продаются детские билеты на рейсы из России в Колумбию, Бразилию, Канаду, Люксембург и Новую Зеландию.
Как сообщает Aviasales по данным на конец мая, российские туристы с детьми, отправляясь в Европу, редко выбирают Люксембург и Северную Македонию. Из африканских стран у россиян с детьми не пользуются популярностью Зимбабве, Гамбия и другие страны.
По азиатскому направлению такие туристы избегают Мьянму и Бахрейн. В Латинской Америке путешественников с детьми не интересуют Колумбия и Бразилия.
Кроме того, россияне с детьми редко покупают билеты в Новую Зеландию, Австралию и Канаду. На это могут влиять сложность получения визы и высокая стоимость билетов: перелет в Канаду будет стоить от 34 тысячи рублей, а в Новую Зеландию и Австралию - от 52 тысяч рублей.
Страны, в которые российские туристы не ездят с детьми
Европа
Люксембург
Северная Македония
Словакия
Африка
Зимбабве
Гамбия
Намибия
Мавритания
Мозамбик
Южный Судан
Ботсвана
Азия
Мьянма
Бахрейн
Йемен
Кувейт
Непал
Бруней
Латинская Америка
Колумбия
Бразилия
Венесуэла
Гаити
Коста-Рика
Никарагуа
Панама
Уругвай
А также
Новая Зеландия
Австралия
Канада
По данным Aviasales
ИСТОЧНИК KP.RU