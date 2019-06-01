2019-06-01T09:50:39+03:00
Туризм

Стали известны страны, в которые российские туристы не ездят с детьми

Плохо продаются детские аиабилеты в Колумбию, Бразилию, Канаду, Люксембург и Новую Зеландию
Екатерина БОЛГОВА
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Названы страны, в которые российские туристы не ездят с детьмиНазваны страны, в которые российские туристы не ездят с детьмиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стали известны страны, в которые российские туристы не ездят с детьми. Плохо продаются детские билеты на рейсы из России в Колумбию, Бразилию, Канаду, Люксембург и Новую Зеландию.

Как сообщает Aviasales по данным на конец мая, российские туристы с детьми, отправляясь в Европу, редко выбирают Люксембург и Северную Македонию. Из африканских стран у россиян с детьми не пользуются популярностью Зимбабве, Гамбия и другие страны.

По азиатскому направлению такие туристы избегают Мьянму и Бахрейн. В Латинской Америке путешественников с детьми не интересуют Колумбия и Бразилия.

Кроме того, россияне с детьми редко покупают билеты в Новую Зеландию, Австралию и Канаду. На это могут влиять сложность получения визы и высокая стоимость билетов: перелет в Канаду будет стоить от 34 тысячи рублей, а в Новую Зеландию и Австралию - от 52 тысяч рублей.

Страны, в которые российские туристы не ездят с детьми

Европа

Люксембург

Северная Македония

Словакия

Африка

Зимбабве

Гамбия

Намибия

Мавритания

Мозамбик

Южный Судан

Ботсвана

Азия

Мьянма

Бахрейн

Йемен

Кувейт

Непал

Бруней

Латинская Америка

Колумбия

Бразилия

Венесуэла

Гаити

Коста-Рика

Никарагуа

Панама

Уругвай

А также

Новая Зеландия

Австралия

Канада

По данным Aviasales

ИСТОЧНИК KP.RU

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