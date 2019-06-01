Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-01T12:33:13+03:00

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В субботу, 1 июня, президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку певицу Надежду Кадышеву.

"Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару Вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Отмечается, что своим творчеством Кадышева разнообразила самобытные традиции русской народной музыки.

Певица Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года. В 1988 году она стала выступать с коллективом "Золотое кольцо", который создал ее муж Александр Костюк. Ансамбль исполняет народные песни и композиции, написанные современными композиторами в народном духе. Артистка за свою карьеру выпустила больше 20 музыкальных альбомов, гастролировала во многих городах России и за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU