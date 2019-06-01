Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
В субботу, 1 июня, президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку певицу Надежду Кадышеву.
"Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару Вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Отмечается, что своим творчеством Кадышева разнообразила самобытные традиции русской народной музыки.
Певица Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года. В 1988 году она стала выступать с коллективом "Золотое кольцо", который создал ее муж Александр Костюк. Ансамбль исполняет народные песни и композиции, написанные современными композиторами в народном духе. Артистка за свою карьеру выпустила больше 20 музыкальных альбомов, гастролировала во многих городах России и за границей.
ИСТОЧНИК KP.RU