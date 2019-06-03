США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-03T07:39:55+03:00

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Соединенные Штаты и Израиль намерены предложить России в ходе трехсторонней встречи обсудить сделку по Сирии. Она будет заключаться в том, что с сирийских властей снимут санкции в обмен на обещание Москвы предпринять шаги для ограничения влияния Ирана в САР.

Ранее в Совете безопасности России сообщили, что секретарь СБ РФ Николай Патрушев в конце июня отправится в Иерусалим, где встретится с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Как пишет ТАСС, арабские СМИ узнали, что среди главных тем, стороны обсудят в том числе иранское присутствие в Сирии, а также рассмотрят план дорожной карты, в рамках которой США и коалиция предложат Москве "такие стимулирующие факторы в Сирии", как ее восстановление, признание легитимности власти Башара Асада и снятие санкций с него и его правительства. От России потребуются действия по сдерживанию влияния Тегерана на Дамаск.

ИСТОЧНИК KP.RU