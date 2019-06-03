Украина должна за 2019 год выплатить 4,5 млрд долларов долга
Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что 2019 год станет периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу страны. Такое мнение он высказал в своей социальной сети.
"За три летних месяца Украине нужно выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд", - написал Данилишин.
Экономист отметил, что "на начало года объем выплат по обслуживанию и погашению внешнего госдолга оценивался в $6,3 миллиардов". По его мнению, власти Незалежной "справятся" с долговой нагрузкой на финансовую систему государства.
"В мире не было стран, которые экономически процветали в течение длительного времени, но при этом не имели развитого промышленного сектора. Государства, которые добились успеха часто не гнушались протекционистской политикой и переходили к открытой международной конкуренции лишь после того, как национальные производители были технически, технологически и финансово подготовлены к успешному противоборству с конкурентами. Именно поэтому к началу осени должна появиться новая Стратегия развития Украины до 2030 года", - предложил Данилишин.
ИСТОЧНИК KP.RU