2019-06-03T13:17:12+03:00
В мире

Украина должна за 2019 год выплатить 4,5 млрд долларов долга

Экономист рассказал об обязанностях государства
Артур ГАРЬКЕ
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Богдан Данилишин.Богдан Данилишин.Фото: соцсети
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Председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что 2019 год станет периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу страны. Такое мнение он высказал в своей социальной сети.

"За три летних месяца Украине нужно выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд", - написал Данилишин.

Экономист отметил, что "на начало года объем выплат по обслуживанию и погашению внешнего госдолга оценивался в $6,3 миллиардов". По его мнению, власти Незалежной "справятся" с долговой нагрузкой на финансовую систему государства.

"В мире не было стран, которые экономически процветали в течение длительного времени, но при этом не имели развитого промышленного сектора. Государства, которые добились успеха часто не гнушались протекционистской политикой и переходили к открытой международной конкуренции лишь после того, как национальные производители были технически, технологически и финансово подготовлены к успешному противоборству с конкурентами. Именно поэтому к началу осени должна появиться новая Стратегия развития Украины до 2030 года", - предложил Данилишин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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