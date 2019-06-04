Блогер BadComedian сообщил о судебном иске из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности»

СЕГОДНЯ 00:37 2019-06-04T00:42:23+03:00

Обозреватель сказал, что может закрыть свой канал на YouTube

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Российский видеоблогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов, более известный под ником BadComedian рассказал, что кинокомпания Kinodanz подала на него в суд иск на миллион рублей из-за обзора на ленту «За гранью реальности».

«Не закрыть ли мне канал? Потому что уже полгода меня судят – судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Дело в том, что за нарушение авторских прав на меня в суд подала кинокомпания Kinodanz, которая заявляет, что своим обзором я нарушил объемы цитирования», - сказал он в своём видеообращении.

По словам блогера, в российском законодательстве нет точной информации о нормах цитирования, поэтому он считает ситуацию противоречивой. При этом BadComedian отметил, что «по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику».

«Мы все должны иметь право высказывать своё мнение, особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», - подытожил Евгений Баженов.

ИСТОЧНИК KP.RU