В Киеве умер пятилетний мальчик, раненый полицейскими

СЕГОДНЯ 01:34 2019-06-04T01:46:44+03:00

Подозреваемые в стрельбе задержаны и сейчас находятся в изоляторе временного содержания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В понедельник, 3 июня, в одной из больниц Киева умер пятилетний мальчик, которого случайно ранили полицейские, устроившие стрельбу по банкам недалеко от детской площадки в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области.

Подозреваемые в стрельбе задержаны, они сейчас находятся в изоляторе временного содержания, а их непосредственные руководители отстранены от работы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Соболезнования родителям на своей странице в Facebook выразил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его данным, «стрелки», действующие сотрудники полиции, в тот момент находились не на службе, и «учили стрелять своего ребенка, нарушая все возможные меры безопасности». Аброськин пообещал, что виновники смерти малыша будут наказаны.

Президент страны Владимир Зеленский тоже заверил сограждан, что «сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости», не допустит ни одной попытки «замять это дело».

«Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должен заботиться о безопасности граждан, должны каждую минуту помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной», - написал Зеленский в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU