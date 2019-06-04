2019-06-04T04:49:40+03:00
В мире

В США проведут антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Демократы в Палате представителей тоже намерены проверить деятельность этих компаний
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Федеральная торговая комиссия возьмет под надзор Amazon и Facebook, а Министерство юстиции займется Apple и GoogleФедеральная торговая комиссия возьмет под надзор Amazon и Facebook, а Министерство юстиции займется Apple и GoogleФото: REUTERS
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Американские власти собираются провести масштабное расследование деятельности компаний Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на компетентные источники.

По данным собеседников издания, расследованием в отношении Amazon и Facebook будет заниматься Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов, а проверки в Apple и Google уполномочено проводить министерство юстиции (оно же генеральная прокуратура) США.

Кроме того, в понедельник, 3 июня, демократы в Палате представителей конгресса тоже объявили, что начинают собственное расследование деятельности этих четырех компаний. Законодатели хотят проверить, не злоупотребляют ли они своим влиянием на рынках, угрожая «честной конкуренции» и интересам потребителей.

Конгрессмен-демократ от штата Род-Айленд Дэвид Сисилини при этом подчеркнул, что проверки будут проводиться не только в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, но и других крупных американских компаний, специализирующихся на производстве электроники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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