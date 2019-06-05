Российский сухогруз занесло в территориальные воды Украины

СЕГОДНЯ 21:58 2019-06-05T21:59:23+03:00

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Сильный шторм у берегов Тарханкутского полуострова отбросил российский сухогруз Melita в территориальные воды Украины.

Инцидент произошел в среду, 5 июня. Сотрудники морской охраны пограничной службы Украины обнаружили судно на траверзе Тендровской косы примерно в 16:10. Оказалось, что корабль следовал маршрутом Астрахань - Констанца, но вынужден был отклонился от курса и углубится в чужие воды на расстояние до 5 миль. Пограничники опросили экипаж судна и отпустили.

Сухогруз под флагом России из-за шторма попал в территориальные воды Украины. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной Конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом до пункта назначения", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года российские спасатели также помогли украинскому моряку. Механику сухогруза "Канопус" стало плохо недалеко от Керченского пролива на пути из Темрюка в Турцию. Его эвакуировали с судна под флагом Сент-Винсента и доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU