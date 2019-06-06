2019-06-06T17:13:23+03:00
Звезды

Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам за прослушку разговоров Джигарханяна

После кассационной жалобы приговор остался в силе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Суд признал виновной Цымбалюк-РомановскуюСуд признал виновной Цымбалюк-РомановскуюФото: Борис КУДРЯВОВ
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Мосгорсуд признал виновной Виталину Цымбалюк-Романовскую за установку камер в кабинете бывшего мужа Армена Джигарханяна. И хотя пианистка не была согласна с решением суда и дошла до кассационной инстанции, вердикт остался неизменным.

«Изначально осужденная Цымбалюк-Романовская обратилась в Останкинский суд с апелляционной жалобой на приговор судебного участка №310. Тогда Останкинский суд приговор оставил без изменения. Затем в середине апреля Цымбалюк-Романовская обратилась с кассационной жалобой в Мосгорсуд. Что там было, я не знаю, так как рассмотрение кассационной жалобы проходило без вызова сторон. Тем не менее судья решил вернуть дело без рассмотрения, так как приговор, по его мнению, был вынесен на законных основаниях», — цитирует адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова сайт mk.ru.

По словам юриста, Цымбалюк-Романовская может подать жалобу и в Верховный суд, но вряд ли ей это чем-то поможет.

Помимо этого адвокат добавил, что не владеет информацией, где и как бывшая жена его клиента отбывает наказание. Ему, как и самому Армену Борисовичу, важен лишь факт, что виновная наказана.

Напомним, в конце ноября 2018 года суд приговорил Виталину Цымбалюк-Романовскую к 200 часам обязательных работ и штрафу в качестве компенсации ее бывшему супругу, в кабинете которого она установила прослушивающие устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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