ПМЭФ–2019: Архангельская область намерена развивать сотрудничество с Кузбассом

СЕГОДНЯ 19:15 2019-06-06T19:15:33+03:00

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Первый день Петербургского международного экономического форума стал очень продуктивным на число соглашений о сотрудничестве, которые заключили главы регионов. Ведь эти договоры позволяют задать вектор развития и сотрудничества между областями в экономической, инвестиционной и социо-культурной сфере. Так, свое намерение о дальнейшем сотрудничестве скрепили подписями губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Отдельные статьи соглашения посвящены вопросам межрегиональной интеграции, укреплению связей в таких сферах, как здравоохранение, транспорт, информационные коммуникации, агропромышленный комплекс, а также торговля, строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил надежду, что планы, которые они с коллегой из Кузбасса утвердили в рамках форума, дадут толчок к развитию экономических и культурных контактов между регионами.

— Мои родные по отцовской линии – из Котласа. Все знают, что поморы – это особые люди. Они первые отправились осваивать Сибирь и Урал. И сегодня Архангельская область – это регион с большим потенциалом, и мы рады укреплять с ним сотрудничество, - в свою очередь заверил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Разумеется, есть намерения у обеих сторон и в отношении проектов в сфере спорта, туризма, культуры, укрепления деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU