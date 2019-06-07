"Если будет такая потребность". В МИД прокомментировали информацию о числе военных специалистов в Венесуэле

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-07T13:11:01+03:00

Александр Щетинин заявил, что это лишь технический вопрос обслуживания открытых проектов

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Число российских военных специалистов в Венесуэле могут увеличить, если это потребуется. Об этом заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше», - сказал он.

Щетинин заметил, что этот вопрос исключительно технический, количество военных специалистов в Венесуэле обусловлено только потребностями в реализации запущенных проектов.

"Если будет такая потребность, приедут те специалисты, которые будут необходимы. Одни уедут, другие приедут" – объяснил он.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что все военные, находящиеся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU