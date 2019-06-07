2019-06-07T13:11:01+03:00
В мире

"Если будет такая потребность". В МИД прокомментировали информацию о числе военных специалистов в Венесуэле

Александр Щетинин заявил, что это лишь технический вопрос обслуживания открытых проектов
АФАНАСЬЕВА Светлана
Поделиться:
Комментарии: comments2
Здание МИД в Москве.Здание МИД в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Число российских военных специалистов в Венесуэле могут увеличить, если это потребуется. Об этом заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше», - сказал он.

Щетинин заметил, что этот вопрос исключительно технический, количество военных специалистов в Венесуэле обусловлено только потребностями в реализации запущенных проектов.

"Если будет такая потребность, приедут те специалисты, которые будут необходимы. Одни уедут, другие приедут" – объяснил он.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что все военные, находящиеся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: принципиальное заявление России к заседанию СБ ООН по Косово готово
Кремль: в расширении Нормандского формата нет смысла
Ленинградская область вошла в десятку субъектов с наилучшим инвестиционным климатом
Песков: у Путина в планах пока нет контактов с Зеленским
Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоны
«Газпром» готов предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины
В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков
В ООН пообещали в скором времени избавить мир от голода
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ задержаны еще трое подозреваемых, один из них сдался сам
«Яндекс» подтвердил, что спор с ФСБ по ключам шифрования разрешен
Орешкин: микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием
Силуанов обвинил российский бизнес в нежелании поддерживать отечественные нацпроекты
Тереза Мэй оставляет пост премьер-министра Британии
Песков: шанс на встречу Путина и Трампа есть
В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержан журналист
Шредер: на отношение Дании к «Северному потоку – 2» влияет давление США
Регулярные физические нагрузки оказались опасными для женщин
Мантуров дал надежду россиянам на полеты в Египет в скором времени
В Кремль пока не поступали предложения о награждении погибшего в Подмосковье десантника
«Позвонить не получится»: В МИД РФ отказала телефонная связь
В центре шведского Линчёпинга прогремел мощный взрыв
СКР возбудил уголовное дело после беременности 11-летней школьницы в Подмосковье
Крейсер США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море