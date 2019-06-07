«Надо двигаться вперед»: Поморье и Псковская область подписали план о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-07T16:48:13+03:00

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Архангельская и Псковская области - аграрные регионы, поэтому долгосрочное соглашение между ними будет способствовать развитию и процветанию обеих сторон. Понимая это, на площадке ПМЭФ-2019 губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Псковской области Михаил Ведерников подписали договор, который определяет направления взаимодействия двух регионов в торгово-промышленной, экономической, культурной сферах, агропромышленном комплексе, а также в области культуры, здравоохранения, образования, спорта, туризма.

Стоит добавить, что сотрудничество между областями идет уже более четырех лет и это соглашение стало еще одним подтверждением того, что отношения между регионами развиваются в верных направлениях. В том числе, и в аграрном.

Так, Архангельск представил псковским коллегам предложения по использованию выращиваемого в области элитного семенного картофеля, крупного рогатого скота холмогорской породы, а также агрохимикатов и удобрений на основе древесной золы.

Регионы постоянно обмениваются и наработками в сфере промышленного производства, тарифного регулирования, обеспечения транспортного сообщения. Ведется культурный обмен, проводятся совместные спортивные соревнования.

Как отметил Игорь Орлов, решение вопросов кооперации между областями играет ключевую роль.

- Надо двигаться вперед, решать новые задачи, которые интересуют наших жителей, искать новые направления сотрудничества, точки роста. Это в интересах наших регионов, - отметил губернатор Архангельской области.

В свою очередь Михаил Ведерников считает, что и Архангельская область интересна псковичам. Так, области активно сотрудничают в сфере промышленности и туризма.

- Оба региона входят в проект «Серебряное ожерелье». В скором времени представители наших областей поедут на комиссию ЮНЕСКО, где мы будем представлять наши объекты культурного наследия для включения их в список организации, - подытожил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU