В Калужской области трое рабочих утонули в навозе

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-07T17:04:31+03:00

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Инцидент случился в деревне Подборки в 55 километрах от Калуги. Работники частного сельхозпредприятия занимались откачкой навоза из специальной емкости, где перерабатывалось удобрение. По неизвестным причинам все трое упали в резервуар и утонули, не сумев выбраться.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе отравление газами, из-за чего мужчины могли потерять сознание и свалиться в емкость с жижей. Не исключено, что рабочих могло ударить током.

- Проводятся судебно-медицинские и генетическая судебные экспертизы. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Руководство предприятия уже опросили, из ангара изъяли электрооборудование, насос, документы и журналы по технике безопасности, - сообщили в СУ СК России по Калужской области.

Уголовное дело по данному факту следователи еще не возбудили. Сейчас они проводят доследственную проверку. Лишь по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе.

ИСТОЧНИК KP.RU