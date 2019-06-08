На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 заключили соглашения на 3,1 триллион рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-08T15:42:59+03:00

По словам зампреда оргкомитета форума Антона Кобякова, в этом году подписано рекордное количество соглашений

Изменить размер текста: A A

Советник президента России, зампред оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков сообщил, что в 2019 году в рамках мероприятия было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей.

"В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну - 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей", - сказал он.

По словам Кобякова, самыми крупными на форуме стали делегации из Китая и США. "Самой крупной делегацией в этом году стала китайская, второй стала американская делегация, приехало 520 человек", - отметил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ПМЭФ - 2019 года проходит с 6 по 8 июня на территории Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Программа мероприятия наполнена насыщенным тематическими сессиями, встречами, выступлениями топ-менеджеров и мировых лидеров

ИСТОЧНИК KP.RU