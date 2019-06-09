2019-06-09T22:02:45+03:00
Спорт

Российских гимнасток наградили под гимн СССР в Чехии

Оргкомитет соревнований принес извинения спортсменкам
Артур ГАРЬКЕ
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Арина Аверина во время выступления с лентойАрина Аверина во время выступления с лентойАрина Аверина во время выступления с лентойАрина Аверина во время выступления с лентойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В чешском городе Брно прошел этап Гран-при по художественной гимнастике. Россиянки Дарья Трубникова и Арина Аверина заняли призовые места. Гимнасток наградили на пьедестале под гимн СССР.

"Когда мы стояли на пьедестале, и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн. Организаторы потом не включили российский гимн, но сегодня [следующий день соревнований] во время награждения звучал уже наш гимн. Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно" рассказал Аверина ТАСС.

Впрочем, инцидент решили быстро исчерпать. Организаторы попросили прощения за это случай.

"Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной", - заявили в оргкомитете турнира.

Видео: в Чехии российских спортсменок наградили под гимн СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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