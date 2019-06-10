СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-10T10:16:01+03:00

Аскольд Запашный с дочерьми на фоне своего автомобиля Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Об этом сам артист рассказал своим подписчикам в Instagram.

Все произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 10 июня. Запашный встретил свою семью на вокзале примерно в 2:30, и уже на пути домой в них врезался другой автомобиль. В момент аварии в салоне машины находились дочери известного циркача.

askoldzap Виновник ДТП скрылся с места происшествия, а Аскольд дождался сотрудников ГИБДД

"Никогда не знаешь, чем закончится твой день? <...> Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", - написал артист у себя в Instagram.

Судя по всему, никто из членов семьи худрука московского цирка не пострадал. Аскольд с улыбкой позировал вместе с детьми на фоне своего автомобиля и машины прибывших на место происшествия инспекторов. К слову, Запашный назвал работу сотрудников ГИБДД и дорожной службы очень профессиональной и поблагодарил их за помощь.

"Очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника", - говорится в посте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713871" frameborder="0"></iframe> Аскольд Запашный попал в аварию в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU