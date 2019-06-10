Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Об этом сам артист рассказал своим подписчикам в Instagram.
Все произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 10 июня. Запашный встретил свою семью на вокзале примерно в 2:30, и уже на пути домой в них врезался другой автомобиль. В момент аварии в салоне машины находились дочери известного циркача.
"Никогда не знаешь, чем закончится твой день? <...> Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", - написал артист у себя в Instagram.
Судя по всему, никто из членов семьи худрука московского цирка не пострадал. Аскольд с улыбкой позировал вместе с детьми на фоне своего автомобиля и машины прибывших на место происшествия инспекторов. К слову, Запашный назвал работу сотрудников ГИБДД и дорожной службы очень профессиональной и поблагодарил их за помощь.
"Очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника", - говорится в посте.
Аскольд Запашный попал в аварию в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU