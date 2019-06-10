"Хороший вариант, чтобы усилить команду". Серхио Рамос прокомментировал трансфер Эдена Азара из в «Реал»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-10T12:43:30+03:00

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Переговоры между Азаром и руководством мадридского клуба длились достаточно долго: стороны не могли согласовать цену вопроса перехода и сумму отступных.

Азар даже отказывался говорить о своем переходе до финала Лиги Европы. 7 июня капитан сборной Бельгии был официально представлен новым игроком «Реал Мадрида».

«Думаю, это отличная покупка. Азар является игроком мирового класса. Хороший вариант, чтобы усилить команду», - прокомментировал трансфер капитан команды Серхио Рамос, как сообщает Goal.com.

При этом, сам Рамос сам недавно потрепал клубу нервы, прося отпустить его по истечении контракта в китайский клуб, но стороны урегулировали вопрос.

Следующая приоритетная цель «сливочных» - нападающий «Манчестер Юнайтед» - Поль Погба. Чтобы приобрести звездного француза в помощь не менее звездному бельгийцу, «сливочные» готовы приостановить трансфер Эриксена и отдать в аренду «манкунианцам» Гарета Бэйла.

В составе «Челси» Эден Азар выиграл Лигу Европы 2018-2019, Кубок Англии 2017-2018, Кубок Лиги 2014-2015 и дважды становился чемпионом Англии в сезонах 2015-2015 и 2016-2017.

ИСТОЧНИК KP.RU