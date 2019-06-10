В День России парковки в Москве станут бесплатными

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-10T14:24:09+03:00

А некоторые улицы в центре полностью перекроют для машин только в эту среду

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В ближайшую среду, 12 июня, по случаю празднования Дня России водители смогут бесплатно оставлять свои машины на платных парковках. При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Кроме того, в среду, 12 июня, некоторые улицы в центре города перекроют. С 12.00 и до окончания торжеств нельзя будет проехать по Москворецкой улице, Васильевскому Спуску, Большому Москворецкому мосту, а также по улицам Ильинка и Варварка. В этот же день с 21.15 и до окончания праздничных мероприятий для машин закроют Кремлевскую и Москворецкую набережную до Китайгородского проезда.

А около Московского ипподрома из-за ежегодных скачек на приз президента России с 0.00 в ночь на 12 июня перекроют Беговую аллею, 1-й и 2-й Боткинские проезды. Движение запустят вновь после завершения скачек, начало которых намечено на 15.00.

Кстати, в праздничный выходной изменится и расписание пригородных электричек. Во вторник, 11 июня, все электрички будут следовать по графику пятницы, а 12 июня - по графику воскресенья.

ИСТОЧНИК KP.RU