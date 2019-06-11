2019-06-11T11:40:50+03:00
Политика

Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения

Маневры состоятся в декабре
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Зимой впервые пройдут совместные учения России и ЛаосаЗимой впервые пройдут совместные учения России и Лаоса
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В Лаосе в 2019 году впервые пройдут совместные российско-лаосские танковые учения. В них примут участие военнослужащие Восточного военного округа. Эксперты уже определили название совместных маневров двух стран - «Ларос — 2019».

На данный момент военные приняли участие в планирующей конференции с представителями Минобороны Лаосской Народной-Демократической Республики по организации учений. Сами же состязания состоятся в декабре текущего года.

В ходе встречи были определены тема и основные цели предстоящих учений. Одной из центральных задач признано расширение военного взаимодействие между Россией и Лаосом. В частности обсуждалась совместная борьба с международным терроризмом, передает сайт телеканала «Звезда».

Финальная конференция по проведению «Лароса» состоится осенью в Чите. От России в учениях примут танковое подразделение и специалисты материально-технического обеспечения, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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