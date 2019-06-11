Лавров заявил, что Киев устроил вооруженную провокацию для срыва разведения сил в станице Луганской

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-11T12:19:16+03:00

Ранее было решено провести 10 июня разведение сил и средств в районе Луганской

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Киев устроил вооруженную провокацию для срыва разведения сил и средств в районе станицы Луганской, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее на встрече контактной группы по Украине было принято решение всеми сторонами 10 июня начать разведение сил и средств в станице Луганской.

"Но буквально вчера украинская сторона на вопрос о том, начинается ли разведение сил и средств, ответила, что нет, там произошел какой-то взрыв", - сказал Лавров на V Международном форуме "Примаковские чтения".

Он отметил, что, по словам представителя РФ в контактной группе Бориса Грызлова, это была провокация киевских силовиков или добровольческих батальонов.

"Если это так, а судя по всему, это была провокация, то единственная ее цель - опять не позволить начать разведение сил и средств в этой печально известной Станице Луганской", - добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU