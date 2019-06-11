2019-06-11T14:48:32+03:00
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

Теперь перевод можно получить прямо в банкомате
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Отправитель должен указать ФИО человека, которому он переводит деньги, и его номер телефонаОтправитель должен указать ФИО человека, которому он переводит деньги, и его номер телефонаФото: REUTERS
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Сбербанк разработал новую функцию, которая позволит пользователям переводить друг другу деньги и получать их наличными через банкомат. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Воспользоваться новым сервисом можно через приложение "Сбербанк онлайн". Отправитель должен указать ФИО человека, которому он переводит деньги, и его номер телефона. Затем на телефон получателя приходит код, который ему нужно ввести в банкомате. Вся операция более чем проста. Кроме того, отправитель может в любой момент отменить перевод, если тот еще не доставлен.

Комиссия за такую услугу сравнительно небольшая - 1,5% от суммы перевода. Причем, она в любом случает не должна быть меньше 30 и больше 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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