2019-06-12T00:13:27+03:00
Общество

В День России на стартовой странице Google появился праздничный дудл

Измененный к празднику логотип Google создали сестры-художницы из Санкт-Петербурга [фото]
kp.ru
Поделиться:
12 июня мы отмечаем День России12 июня мы отмечаем День РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

12 июня, в День России на стартовой странице Google изменился логотип – вместо привычного появился праздничный дудл, который специально к национальному празднику Google создали сестры-художницы из Санкт-Петербурга. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-служба популярного интернет-поисковика.

Анна и Варвара Кендель иллюстрируют книги, в том числе и о природе, а для вдохновения много ездят по России, совмещая два любимых дела: путешествия и рисование. Иллюстрацией книг сестры увлеклись, когда получили свой первый заказ – еще во время учёбы в художественном училище.

Рисуют же неразлучные Анна и Варвара с ранних лет. Их детство прошло на Урале, где девочки и научились видеть красоту окружающего мира благодаря сказочным горам и лесам этого края. Праздничный дудл к Дню России, по их собственному признанию, тоже вдохновлен русской природой: озером Байкал, вулканом Ключевская Сопка и богатой фауной.

В День России на стартовой странице Google — праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга

В День России на стартовой странице Google — праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга

Сестры Кендель рисуют в смешанной технике. Логотип Google выполнен акварелью и карандашами, после чего художницы обработали изображение на компьютере с использованием разнообразных фактур.

«Прошлым летом мы много путешествовали, в том числе на Байкал. Это очень красивое озеро: огромное, образующее особый мир для растений, животных и людей. Невозможно побывать там и остаться равнодушным. В дудле мы хотели отразить многообразие природы России, но на одной картинке всего не покажешь. Мы уделили больше внимания Байкалу, потому что сейчас вопрос его сохранения особенно важен для всех нас», - говорят сами художницы говорят о своей работе.

Девушки рассказали и о том, как они собираются провести День России. Анна с Варварой будут много гулять на свежем воздухе и вдохновляться на новые работы. Кстати, посмотреть их работы можно в Instagram и на Behance.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова
На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море
Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных
Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"
Трамп заявил, что получил от Ына "очень теплое" письмо
В Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
МИД Швеции сравнил отношения Москвы и Стокгольма с "драматичным танцем"
Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Крым в октябре текущего года
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Реал Мадрида»
Пушков прокомментировал освобождение журналиста Голунова
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана Голунова
В Госдуме будут добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова
"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова
Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке
В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой
Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова
Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ
В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова
Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»
В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели
Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт