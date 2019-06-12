В День России на стартовой странице Google появился праздничный дудл

СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-12T00:13:27+03:00

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12 июня, в День России на стартовой странице Google изменился логотип – вместо привычного появился праздничный дудл, который специально к национальному празднику Google создали сестры-художницы из Санкт-Петербурга. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-служба популярного интернет-поисковика.

Анна и Варвара Кендель иллюстрируют книги, в том числе и о природе, а для вдохновения много ездят по России, совмещая два любимых дела: путешествия и рисование. Иллюстрацией книг сестры увлеклись, когда получили свой первый заказ – еще во время учёбы в художественном училище.

Рисуют же неразлучные Анна и Варвара с ранних лет. Их детство прошло на Урале, где девочки и научились видеть красоту окружающего мира благодаря сказочным горам и лесам этого края. Праздничный дудл к Дню России, по их собственному признанию, тоже вдохновлен русской природой: озером Байкал, вулканом Ключевская Сопка и богатой фауной.

В День России на стартовой странице Google — праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга

Сестры Кендель рисуют в смешанной технике. Логотип Google выполнен акварелью и карандашами, после чего художницы обработали изображение на компьютере с использованием разнообразных фактур.

«Прошлым летом мы много путешествовали, в том числе на Байкал. Это очень красивое озеро: огромное, образующее особый мир для растений, животных и людей. Невозможно побывать там и остаться равнодушным. В дудле мы хотели отразить многообразие природы России, но на одной картинке всего не покажешь. Мы уделили больше внимания Байкалу, потому что сейчас вопрос его сохранения особенно важен для всех нас», - говорят сами художницы говорят о своей работе.

Девушки рассказали и о том, как они собираются провести День России. Анна с Варварой будут много гулять на свежем воздухе и вдохновляться на новые работы. Кстати, посмотреть их работы можно в Instagram и на Behance.

ИСТОЧНИК KP.RU