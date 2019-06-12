Дмитрий Медведев пообщался с белорусским коллегой

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-12T19:28:12+03:00

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В среду, 12 июня, по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса с его коллегой - Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с Днём России. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и график предстоящих контактов по правительственной линии", - отмечается в сообщении.

Следующая встреча Медведева и Румаса должна состояться в конце месяца. На этот раз в Минске — Медведев принял приглашение посетить II Европейские игры. К этому времени как раз должна быть подготовлена программа действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.

ИСТОЧНИК KP.RU