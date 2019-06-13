2019-06-13T17:20:43+03:00
Наука

Ученые объяснили, почему современные люди продолжают много есть

Специалисты связали привычку с древними инстинктами
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые объяснили привычку перееданияУченые объяснили привычку перееданияФото: EAST NEWS
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Специалисты выяснили, что переедание связано в эволюцией человека, а также со средой обитания. По словам ученых, у современных людей уже нет достаточных обоснований съедать больше, чем требуется организму, однако некоторые до сих пор подвержены этой привычке.

Исследователи объяснили, что изначально люди не имели возможности питаться достаточно часто. Чтобы добыть еду приходилось идти на охоту или тратить время на собирательство. В связи с этим, получив питание в избытке люди старались наесться до отвала, чтобы выжить до следующего приема пищи.

Теперь же люди в городах редко сталкиваются с проблемой дефицита пищи. Практически в любом месте можно зайти в магазин или оформить доставку еды. Однако укоренившиеся инстинкты до сих пор управляют людьми, и порой мозг дает сбой, и человек начинает регулярно переедать, запасая питательные вещества прок, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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