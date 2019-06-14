2019-06-14T19:45:59+03:00
Политика

Ален Делон слег в госпиталь

У актера обнаружили проблемы с сердцем
Артур ГАРЬКЕ
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Ален Делон.Ален Делон.
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Французский актер Ален Делон попал в частный американский госпиталь. Об этом сообщил целый ряд заграничных таблоидов. По разным данным, у его обнаружились то ли проблемы с сердцем (аритмия), то ли произошло кровоизлияние в мозг.

В среду утром актеру, якобы, была проведена операция. Она прошла удачно, пишет Purepeople. По их данным, актер выйдет из больницы в течение двух дней.

При этом сайт TF1 ссылаясь на помощника артиста сообщает, что медицинское обследование было плановым. Ничего серьезного с Делоном не произошло.

Алену Делону сейчас 86 лет. В прошлом веке был одним из секс-символов. Славу снискал после фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард». Стал обладателем приза за лучшую мужскую роль в картине «Наша история».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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