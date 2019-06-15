2019-06-15T07:18:39+03:00
Общество

Троицкая родительская суббота отмечается православными 15 июня 2019 года

Верующие 15 июня 2019 года в Троицкую родительскую субботу поминают в молитвах усопших родственников
Юлия ДИВЕЕВА
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Православные россияне отмечают Троицкую родительскую субботуПравославные россияне отмечают Троицкую родительскую субботуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Православные христиане отмечают сегодня, 15 июня 2019 года, Троицкую родительскую субботу — день поминовения усопших. В этот день верующие в молитвах поминают всех умерших христиан.

Конечно, поминают почивших родственников и близких. По традиции в родительское посещают кладбище, ставят в церкви и дома свечи за упокой. А вот от домашних дел лучше отказаться и посвятить время молитвам. кроме того, в России в Троицкую родительскую субботу принято приводить в порядок могилы и украшать их цветами, в том числе искусственными. На погребальных плитах оставляют угощения для умерших. в основном конфеты, сладости, кутья - рисовая каша с изюмом и медом.

В храмах в этот день совершается заупокойное богослужение — "Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших".

Название Троицкая суббота получила от праздника Святой Троицы, который отмечается на следующий день, в воскресенье. Это день сошествия Святого Духа на апостолов. Родительская суббота символизирует, что Дух Святой сходит и на живых, и на мертвых, а значит спасение приходит ко всем верующим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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