Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с обладателями Президентских грантов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-15T10:52:39+03:00

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В Самарской области в 2019 году 31 общественная организация стала обладательницей Президентских грантов. 20% всех поданных заявок получили поддержку - это лучший результат в стране. Всего область получит 62,2 млн рублей на реализацию этих инициатив. С грантополучателями встретился губернатор региона Дмитрий Азаров, который поблагодарил их за небезразличие и напомнил о том, что поддержку общественные проекты получают и на местном уровне.

Главное – энергия, желание людей, реальная гражданская инициатива. Понимая, насколько важно развивать общественную активность, мы будем и дальше не только сохранять, но и увеличивать меры поддержки? - отметил Дмитрий Азаров. И уточнил, что из бюджета региона на поддержку НКО в этом году выделили более 230 млн рублей.

На встрече общественники рассказали губернатору о своих проектах: это и патриотические мероприятия, и обновление Дендропарка в Тольятти, и школа трудоустройства для людей с инвалидностью. Губернатор обещал помощь всем активистам для преодоления сложностей на местном уровне. Например, было озвучено предложение о бесплатной аренде залов для проведения общественно значимых мероприятий получателями грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU