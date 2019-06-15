СЕГОДНЯ 23:41 2019-06-15T23:41:35+03:00

В Индии подросток погиб на глазах у семьи во время съемок видео для приложения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В индийском городе Ширди подростка на глазах у его семьи застрелили из самодельного пистолета. Трагедия случилась во время съемки видео для приложения TikTok.

Инцидент произошел во время похорон одного из членов семьи 17-летнего Пратика Вадекара, пишет International Business Times of India. Парень вместе с четырьмя другими родственниками решили снять видео, для которого использовали самодельный пистолет. Во время записи один из присутствовавших случайно выстрелил из оружия, попав в Пратика.

Услышав хлопок, все сразу же собрались на месте ЧП. Виновники трагедии попытались скрыться, однако позднее полиция задержала их. В настоящее время по данному факту открыто уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Краснодаре 17-летний подросток получил 12 лет за убийство продавца. Зверская расправа на улице Трошева произошла из-за 59 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU