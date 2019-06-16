В Израиле поселок назовут в честь американского президента

СЕГОДНЯ 20:39 2019-06-16T20:40:12+03:00

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Президент США Дональд Трамп специальным указом признал Голанские высоты территорией Израиля. В благодарность, будущий поселок в тех местах окрестят именем американского лидера.

"Сегодня исторический день, когда впервые за многие годы мы создаём новый населённый пункт на Голанских высотах, что является важнейшим актом поселенческого движения и сионизма, и чествуем нашего друга, великого друга Государства Израиль президента Дональда Трампа, признавшего суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он первый мировой лидер, который сделав это сорвал маску лицемерия международного сообщества, не признающего очевидного", - сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его слова приводятся на странице канцелярии политика в Facebook.

Политик отметил, что гордится возможностью "выразить почтение большому другу".

"Мы продолжим строить и развивать Голаны на благо всех наших жителей, как евреев, так и неевреев, и ради будущего всей страны", - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU