Задержанного в Молдавии Ренато Усатого отпустили после допроса
Лидер "Нашей партии" Молдавии Ренато Усатый вернулся в страну в воскресенье, 16 июня. Политик сразу заявил, что намерен дать показания по возбужденный на него уголовным делам. Поэтому Усатый пересел в машину правоохранительных органов как только пересек границу с Румынией.
"Прокуратура после допроса отменила ордер на мой арест. Этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров", - заявил политик сторонникам у входа в учреждение.
Он также сообщил, что готов давать показания против режима Владимира Плахотнюка. По словам Усатого, у него накопились материалы по этой теме.
Отметим, политик подозревается в убийстве, контрабанде и ряде других преступлений. Усатый заявил, что все дела были сфабрикованы по указанию Плахотнюка.
ИСТОЧНИК KP.RU