Задержанного в Молдавии Ренато Усатого отпустили после допроса

СЕГОДНЯ 22:13 2019-06-16T22:14:27+03:00

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Лидер "Нашей партии" Молдавии Ренато Усатый вернулся в страну в воскресенье, 16 июня. Политик сразу заявил, что намерен дать показания по возбужденный на него уголовным делам. Поэтому Усатый пересел в машину правоохранительных органов как только пересек границу с Румынией.

"Прокуратура после допроса отменила ордер на мой арест. Этого следовало ожидать, но я обязан буду являться по первому требованию прокуроров", - заявил политик сторонникам у входа в учреждение.

Он также сообщил, что готов давать показания против режима Владимира Плахотнюка. По словам Усатого, у него накопились материалы по этой теме.

Отметим, политик подозревается в убийстве, контрабанде и ряде других преступлений. Усатый заявил, что все дела были сфабрикованы по указанию Плахотнюка.

ИСТОЧНИК KP.RU