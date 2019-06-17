2019-06-17T07:42:10+03:00
Политика

Пушков поддержал позицию журналиста, который ранее раскритиковал Дуду за слова о русских

Ранее президент Польши отметил, что поляки превосходят русских в смелости
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пушков поддержал позицию журналиста, который ранее раскритиковал Дуду за слова о русскихПушков поддержал позицию журналиста, который ранее раскритиковал Дуду за слова о русскихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который ранее раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.

Ранее польский лидер во время пресс-конференции с участием президента США Дональда Трампа отметил, что поляки превосходят русских в смелости и "способны сражаться до конца независимо ни от чего". Томаш Залевский, комментируя слова Дуды, заявил, что тот проявил "неумную бестактность" и совершил "ляп".

- Достойный ответ на выпад главы Польши против русских дал польский журналист Томаш Залевский. По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего ее ход под Сталинградом, - подчеркнул Пушков в своем Twitter.

Ранее российский сенатор, комментируя высказывание Анджея Дуды, усомнился в исторических познаниях польского президента и посоветовал ему "подучиться".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв Германии о размещении российских ракет за Уралом. Он отметил, что "неравное уравнение предлагают нам в странах " НАТО".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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