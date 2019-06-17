2019-06-17T14:25:47+03:00
Звезды

Александр Калягин опроверг информацию о свей госпитализации

Актер лишь проходит плановое обследование
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Народный артист РСФСР, художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин.Народный артист РСФСР, художественный руководитель театра "Et Cetera" Александр Калягин.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Утром 17 июня в СМИ начала появляться информация о том, что актер Александр Калягин экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Медики якобы обнаружили у него нарушение сердечного ритма.

Однако сам Калягин лишь посмеялся на фейковой новостью.

- Вы с ума сошли? У меня плановое обследование, связанное с установленным несколько лет назад сердечным стентом. Я приехал на два дня. Сегодня приехал, завтра вечером уезжаю. Через три дня у меня спектакль, - приводит его слова ТАСС. Актер назвал слухи о своей госпитализации "глупыми", и призвал СМИ не делать "непонятные ложные заявления".

Напомним, Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра "Et Cetera". Кроме того, он занимает пост председателя Союза театральных деятелей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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