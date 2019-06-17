Александр Калягин опроверг информацию о свей госпитализации
Утром 17 июня в СМИ начала появляться информация о том, что актер Александр Калягин экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Медики якобы обнаружили у него нарушение сердечного ритма.
Однако сам Калягин лишь посмеялся на фейковой новостью.
- Вы с ума сошли? У меня плановое обследование, связанное с установленным несколько лет назад сердечным стентом. Я приехал на два дня. Сегодня приехал, завтра вечером уезжаю. Через три дня у меня спектакль, - приводит его слова ТАСС. Актер назвал слухи о своей госпитализации "глупыми", и призвал СМИ не делать "непонятные ложные заявления".
Напомним, Александр Калягин является основателем и художественным руководителем московского театра "Et Cetera". Кроме того, он занимает пост председателя Союза театральных деятелей России.
ИСТОЧНИК KP.RU