ООН: В ближайшие 30 лет население Земли увеличится на два миллиарда человек

СЕГОДНЯ 01:00 2019-06-18T01:22:24+03:00

По прогнозам ООН, через несколько лет Индия обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По прогнозам Всемирной организации, к 2050 году на планете будет жить 9,7 миллиарда человек

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В ближайшие три десятилетия население Земли увеличится на два миллиарда человек и к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек, говорится в посвященном глобальным демографическим изменениям докладе ООН, обнародованном в понедельник, 17 июня.

Причем, как отмечается в отчете Всемирной организации, половина прогнозируемого роста мирового населения приходится на девять стран: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и США. А Индия через несколько лет (примерно к 2027 году) обгонит по численности населения Китай и станет самой густонаселенной страной в мире.

Кроме того, по прогнозам экспертов Организации Объединенных Наций, к 2050 году в два раза увеличится число жителей тропической Африки.

«Самыми стремительными темпами население растет в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения», - подчеркнул заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин.

В докладе также говорится, что в странах Европы и Северной Америки население стареет: в прошлом году число людей в возрасте от 65 лет и старше там впервые превысило число детей до пяти лет. В среднем в мире на одну женщину приходится 2,5 новорожденных ребенка, а к 2050 году этот показатель составит 2,2.

Россию же вместе с Украиной, Белоруссией, Арменией, Литвой и Латвией авторы документа отнесли к странам, где численность населения снижается. На сегодняшний день в нашей стране проживает около 144 миллионов человек, а к 2050 году, по прогнозам ООН, россиян станет меньше на 11 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU