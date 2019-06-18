На обнаруженный рядом с телом экс-главы Свердловской ЖД револьвер не было разрешения
Рядом с телом бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который был найден мертвым в своем доме в Москве в понедельник, 17 июня, обнаружено оружие.
Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, речь идет о револьвере системы "Наган" калибра 7.62. Сам Миронов не имел разрешения на хранение и ношение этого оружия.
Сайт kp.ru писал о том, что тогда еще глава Свердловской железной дороги был задержан в середине декабря 2018 года. Его обвинили во взяточничестве и отправили в СИЗО, но уже в начале 2019-го отпустили под домашний арест, а в конце прошлой неделе Миронов вовсе вышел на свободу, выплатив залог в размере пяти миллионов рублей.
Тело железнодорожника нашли через несколько дней в душевой кабине ванной комнаты в его доме в Одинцово. Обстоятельства гибели экс-начальника выясняются. Известно лишь, что незадолго до смерти он встречался со своим другом Сергеем Комиссаровым.
ИСТОЧНИК KP.RU